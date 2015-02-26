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تجديد حبس "شوكان" و94 متهمًا فى"عنف رابعة" 45 يومًا

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تجديد حبس "شوكان" و94 متهمًا فى"عنف رابعة" 45 يومًا تجديد حبس "شوكان" و94 متهمًا فى"عنف رابعة" 45 يومًا
جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، حبس المصور الصحفى " محمود شوكان " و94 متهما آخرين 45 يومًا جديدًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاشتراك فى أحداث عنف ميدان رابعة العدوية أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين ووجهت لهم النيابة تهم ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.

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مصر 365