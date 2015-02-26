"كابوريا" ينفى اشتراكه فى ذبح الكلب ماكس.. ويؤكد:المتهم صديقى بـ"الفيس بوك"

بعد انتشار صور تشير إلى اشتراكه فى الاعتداء والضرب بوحشية على كلب مربوط حتى الموت بشارع الأهرام فى شبرا الخيمة، نفى سيد كابوريا، اشتراكه فى الجريمة أو معرفته بالمتهمين، وأوضح: كل تهمتى أنى صديق "عمرو الجزار بالفيس بوك".

وقال "كابوريا"، لـ"اليوم السابع": "الناس اللى شافت الفيديو دخلوا جمعوا صورة عمرو الجزار وحمادة" هم المتهمين، مشيرا إلى أنهم خدونى بالشبه من غير ما يكون ليا أى علاقة، وللأسف القنوات الفضائية والجرايد نشرت الصور من غير ما تتحقق من أصل الموضوع وشوهوا صورتى قدام الناس وسببتلى ضررا فى الشغل.

وتابع كابوريا: "رغم أن الحكومة مقبضتش عليا كمتهم إلا عن صورى لسه متواجدة، ولأنها حادثة بشعة وهزت الرأى العام لازم أنفى وأطالب برد اعتبارى كفرد شوهت سمعته من غير أى ذنب.

كانت "بوستات" تحمل صورا للمتهمين بذبح الكلب "ماكس" انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ووفى وسائل الإعلام تضم ثلاث أفراد منهم "عمرو الجزار" و"حمادة" المتهمين الأساسيين الذين ألقت قوات قسم أول شبرا الخيمة القبض عليهما.

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