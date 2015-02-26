ضبط 3 هاربين من أحكام بالمطار عقب عودتهم من ليبيا

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى اليوم الخميس من ضبط 3 مصريين عائدين من ليبيا متهربين من تنفيذ أحكام صادرة ضدهم غيابيا، وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة جارى تسليمهم الى الجهات المختصة.

وأوضح مصدر بالمطار انه اثناء فحص اوراق المصريين النازحين من ليبيا عن طريق تونس الى القاهرة القادمين على طائرة مصر للطيران، تم اكتشاف وجود 3 عائدين متهربين من احكام قضائية متنوعة صادرة بحقهم وتم تحرير محضر بالوقائع.

كان مطار القاهرة استقبل اليوم 3 رحلات للعائدين من ليبيا عن طريق تونس والتى تنظمها شركة مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتى الطيران المدنى والخارجية وبلغ عدد القادمين حتى الان عبر مطار القاهرة 3855 على متن 15 رحلة.