النيابة تستدعى مى كساب فى واقعة اتهامها بضرب مدير إنتاج

استدعت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة اليوم الخميس الفنانة مى كساب لسماع أقوالها فى اتهامها بضرب مدير انتاج يدعى "خالد.م.ط" فى أحد الاستديوهات بمنطقة هضبة الأهرام .

كان المنتج "خالد.م" تقدم ببلاغ لرجال مباحث الهرم اتهم فيه مى كساب بالتعدى عليه بالضرب عقب تصوير عمل فنى بأحد الإستديوهات الخاصة بهضبة الأهرام، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت الى التعدى عليه، فتحرر محضر بالواقعة وباشر إسلام فتحى وكيل أول نيابة الهرم التحقيق.

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