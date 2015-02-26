انهيار منزل بسبب اهتزازات مصنع أسمنت بوادى القمر فى الإسكندرية

انهارت منزل بمنطقة وادى القمر بالإسكندرية اليوم عقب فرار ساكنيه نتيجة الإهتزازات الناتجه عن عمل طواحين مصنع اسكندرية للاسمنت و قال هانى أبو عقيل، الناشط البيئى أن المنزل يقع على بعد 50 متر من المصنع واقيم سنة 1923 وقبل اقامة المصنع بـ 25 سنة واقام ساكنيه دعوى قضائية ضد المصنع وتم إنتداب لجنة هندسية من حى العجمى للوقوف على الإضرار وحصرها مطالبا بنقل المصنع حفاظاً على أرواح 60 ألف مواطن يقيمون بمنطقة وادى القمر.



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انهيار المنزل بوادى القمر



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المنزل الذى تضرر من المصنع