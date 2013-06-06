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استعدادات حثيثة بالنمسا تحسبا لانهيار أحد السدود المقامة في مدينة كريمز بالولاية السفلى

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استعدادات حثيثة بالنمسا تحسبا لانهيار أحد السدود المقامة في مدينة كريمز بالولاية السفلى استعدادات حثيثة بالنمسا تحسبا لانهيار أحد السدود المقامة في مدينة كريمز بالولاية السفلى

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

تتزايد مخاوف المواطنين النمساويين القاطنين في مدينة كريمز والمناطق المحيطة بها في ولاية النمسا السفلى من انهيار السد المقام في منطقة " تايز " بعرض 800 متر بعد ظهور مؤشرات على وجود نقاط ضعف في جسم السد بسبب تعرضه لضغوط شديدة نتيجة ارتفاع منسوب المياه في البحيرات وروافد نهر الدانوب إلى مستوى قياسي عقب هطول أمطار غزيرة استمرت لمدة 4 أيام.

انتهت إدارة الدفاع المدني وقوات المطافئ في مدينة كريمز من بناء حاجزين من الحوائط الأسمنتية تحسبا لانهيار السد كما وفرت قوات الدفاع المدني عوامات بلاستيكية لوقاية الأفراد من الغرق بالتزامن مع تبني تدابير خاصة للمسارعة بإخلاء المواطنين القاطنين في المدن والقرى المعرضة لخطر الفيضان الناجم عن انهيار السد.

وفي ذات السياق، أعرب مسؤول إدارة المطافئ في مدينة كريمز عن تخوفه قائلا "لا يمكن استبعاد انهيار جسم السد"، على الرغم من وجود أمل في إمكانية تحمل جسم السد المقام على امتداد نهر مدينة كريمز للضغوط التي يتعرض لها حاليا.

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