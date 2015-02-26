"اليوم السابع": 7 قنابل إخوانية بالجيزة تقتل مواطنًا وتصيب ثمانية

تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غد، الجمعة، تفاصيل التفجيرات التى شهدتها ميادين ومناطق حيوية بمحافظة الجيزة، والتى أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 8 آخرين، إضافة إلى متابعة لنجاح خبراء المفرقعات فى إبطال عدة عبوات ناسفة أخرى، قبل تفجيرها.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>ـ تأجيل نظر دعوى إثبات نسب ابنى "زينة" ضد عز لـ5 مارس.. الفنانة: صحة ابنى سيئة ولم أستطع استخراج شهادتى ميلادهما
ـ 4 دوائر جنائية لنظر طلبات إدراج الكيانات الإرهابية من النائب العام.. الفصل فى الطب خلال 7 أيام منذ تقديمه
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ويكشف "اليوم السابع" فى عدد الجمعة كواليس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع وفد من الإخوان المنشقين، والذى امتد لما يقرب من ثلاث ساعات.
وتقرأ فى "اليوم السابع”أيضًا..
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ـ تفاصيل مذكرة "قضايا الدولة" للدفاع عن قوانين الانتخابات.. الهيئة لـ"مفوضى الدستورية": تطالبون بعدالة تمثيل شكلية وليست واقعية.. ولا يجوز ضم دائرة المقطم لمصر القديمة لأنهما غير متجاورتين.. وضم الساحل إلى روض الفرج وشبرا فى دائرة واحدة يؤدى إلى زيادة عدد الناخبين إلى 620 ألفًا
>
>ـ نواصل نشر تحقيقات النيابة فى قضية "تبادل الزوجات".. "زكريا" و"جينا" اتفقا مع الضابط على الإيقاع بـ"خالد" و"نشوى" متلبسين
ـ كواليس لقاء الـ3 ساعات بين "الإخوان المنشقين”و"السيسى"
>
>ـ 7 قنابل إخوانية بالجيزة تقتل مواطنًا وتصيب ثمانية.. تدمير 3 أفرع لشركة اتصالات.. وصفحة تابعة لـ"الإخوان" تتبنى التفجيرات.. و4 عبوات هيكلية بمحيط قصر القبة.. وتحطم أتوبيس فى انفجار بمحطة شرق الدلتا بـ"أجا".. خبراء أمن: التفجيرات محاولات يائسة من الجماعة لفشلها فى الحشد وصدور قانون الكيانات الإرهابية
ـ حبس ضابطى أمن وطنى لاتهامهما بتعذيب المحامى كريم حمدى بالمطرية حتى الموت.. التحقيقات: المتهم احتجز داخل "الأمن الوطنى" ونقل للقسم قبل وفاته بيوم
>
>ـ السيسى يبحث مع ملك الأردن الإرهاب والتحديات الإقليمية والدولية.. الرئيس يزور السعودية الأحد لمناقشة تشكيل قوات عربية مشتركة والاستعدادات لقمة مارس
ـ بريطانيا تكشف: الداعشى ذباح الرهائن اسمه "محمد إموازى" ينتمى لغرب لندن.. "بى بى سى": الإرهابى الملثم شخصية مثيرة للاستخبارات مَثَل فى محاكمات سرية
>
>ـ أول مواجهة بين "رشوان وقلاش" على كرسى النقيب ضياء: لست مرشح الدولة فى انتخابات الصحفيين.. ويحيى: النقابة ليست راية حزبية
ـ ضربة قاضية للإرهاب فى سيناء.. الأباتشى تقتل 40 إرهابيًا وتصيب 14 آخرين فى 3 أيام.. وإحباط 7 عمليات تفجيرية.. واختطاف مدير شركة المياه بالشيخ زويد
>
>ـ تأجيل نظر دعوى إثبات نسب ابنى "زينة" ضد عز لـ5 مارس.. الفنانة: صحة ابنى سيئة ولم أستطع استخراج شهادتى ميلادهما
ـ 4 دوائر جنائية لنظر طلبات إدراج الكيانات الإرهابية من النائب العام.. الفصل فى الطب خلال 7 أيام منذ تقديمه
>
>ـ جريمة تحدث لأول مرة بالعريش.. الأم الآثمة ألقت "ضناها" فى البحر لتمارس الجنس مع عشيقها
>
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