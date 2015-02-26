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"اليوم السابع": 7 قنابل إخوانية بالجيزة تقتل مواطنًا وتصيب ثمانية

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"اليوم السابع": 7 قنابل إخوانية بالجيزة تقتل مواطنًا وتصيب ثمانية "اليوم السابع": 7 قنابل إخوانية بالجيزة تقتل مواطنًا وتصيب ثمانية
تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غد، الجمعة، تفاصيل التفجيرات التى شهدتها ميادين ومناطق حيوية بمحافظة الجيزة، والتى أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 8 آخرين، إضافة إلى متابعة لنجاح خبراء المفرقعات فى إبطال عدة عبوات ناسفة أخرى، قبل تفجيرها.

ويكشف "اليوم السابع" فى عدد الجمعة كواليس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع وفد من الإخوان المنشقين، والذى امتد لما يقرب من ثلاث ساعات.

وتقرأ فى "اليوم السابع”أيضًا..


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