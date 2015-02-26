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الكرفس أفضل الأطعمة لخفض ضغط الدم

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الكرفس أفضل الأطعمة لخفض ضغط الدم الكرفس أفضل الأطعمة لخفض ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم يؤثر على نحو واحد من كل ثلاثة بالغين، حيث يعتبر عاملا أساسيا أو مساهما فى وفاة نحو 350000 حالة كل عام، وفقاً لجمعية القلب الأمريكية.

الكرفس علاج فعال لخفض ضغط الدم المرتفع

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون، ونشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health"، أن الكرفس يلعب دوراً رئيسياً فى خفض ضغط الدم المرتفع.

أسباب الإصابة بضغط الدم المرتفع

وأوضح الباحثون أن بعض عوامل الخطر التى تسبب ارتفاع ضغط الدم، مثل السن والتاريخ الأسرى، لا يمكن تغييرها، لكن يمكن السيطرة على عوامل أخرى بما فى ذلك الوزن.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الأطباء يستخدمون الأدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، لكن العديد من المرضى لا يفضلونها لما لها من آثار جانبية.

ولحسن الحظ، أن هناك طرقا طبيعية للمساعدة فى ضبط ضغط الدم دون آثار جانبية مثل الكرفس.

ووفقا للمعلومات التى نشرتها المعاهد الوطنية للصحة، فإن الكرفس يعالج ارتفاع ضغط الدم لأكثر من 87% من المرضى المشاركين فى الدراسة الصينية.

وأضاف الباحثون أن الكرفس يحتوى على مادة "phthalides"، وهى تساعد على ارتياح الأنسجة العضلية فى الشرايين، وتخفض ضغط الدم عن طريق زيادة تدفقه (مثل بعض أدوية ضغط الدم).

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