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أسهل طريقة لفقدان أكثر من 9 كجم من وزنك خلال 6 أشهر

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أسهل طريقة لفقدان أكثر من 9 كجم من وزنك خلال 6 أشهر أسهل طريقة لفقدان أكثر من 9 كجم من وزنك خلال 6 أشهر
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أحد الحلول الرائعة والمثيرة جداً للتخلص من الوزن الزائد دون أى مجهود، وذلك خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ديوك الأمريكية أن الأشخاص الذين يقومون بوزن أنفسهم بشكل منتظم يفقدون قدرا أكبر من الوزن بمعدل 3 أضعاف، مقارنة بالأشخاص الذين لا يقومون بوزن أنفسهم إطلاقاً.

وأكدت التجارب أن وزن الشخص لنفسه بشكل متكرر له دور إيجابى من الناحية النفسية، حيث يعزز قدرته على مقاومة الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات وكل الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وكشفت النتائج أن هذه الإستراتيجية تساهم فى فقدان الأشخاص نحو 9.5 كجم من وزنهم الكلى خلال 6 أشهر فقط، دون أن يقوموا ببذل أى مجهود إضافى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتتوافق هذه النتائج مع ما توصلت إليه اثنتين من الدراسات الأمريكية، واللتان نشرتا بالمجلة الطبية "Prevention" ودورية "PLOS ONE"، وأكدت أن وزن الجسم بشكل يومى منتظم يساهم فى التخلص من الوزن الزائد.


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