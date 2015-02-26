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فريق طبى سعودى يجرى عملية فصل توأمين سياميين يمنيين السبت المقبل

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فريق طبى سعودى يجرى عملية فصل توأمين سياميين يمنيين السبت المقبل فريق طبى سعودى يجرى عملية فصل توأمين سياميين يمنيين السبت المقبل
قّرر الفريق الطبى السعودى المختص بفصل التوائمين السياميين إجراء عملية فصل التوأمين اليمنيين "عبدالله وعبدالرحمن"، فى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة للشئون الصحية فى وزارة الحرس الوطنى، يوم السبت المقبل.

وبحسب التشخيص الطبى، فإن التوأمين السياميين يشتركان فى منطقة الحوض، والأمعاء الدقيقة والغليظة ومنطقة الشرج، ولكل منهما أطراف علوية وسفلية مستقلة، ويوجد بعض التداخل فى الجهاز البولى، فضلاً عن أن الأول يعانى من قصور فى المخ، ولديه عيوب خلقية فى القلب تهدد مصير بقائه على قيد الحياة، والثانى لديه قصور بسيط فى المخ.

وأكد الفريق الطبى فى بيان له اليوم الخميس، أن هذه العملية رقم (35) من عملية فصل التوائم السيامية التى تجرى فى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، موضحين أن العملية الحالية سوف تجرى على تسع مراحل، وتستغرق ما بين 12 إلى 30 ساعة يشارك فيها أطباء مختصون فى التخدير وجراحة الأطفال، والعظام، والتجميل، والمسالك البولية للأطفال، بالإضافة إلى طاقم من الممرضين والفنيين.

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