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بركات يكشف لموقع برشلونة الرسمي عن سبب زيارته.. وذكرياته الجيدة والسيئة في إسبانيا

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بركات يكشف لموقع برشلونة الرسمي عن سبب زيارته.. وذكرياته الجيدة والسيئة في إسبانيا بركات يكشف لموقع برشلونة الرسمي عن سبب زيارته.. وذكرياته الجيدة والسيئة في إسبانيا

"على كل اللاعبين الناشئين الافتخار بهؤلاء النجوم".. هكذا بدأ محمد بركات لاعب النادي الأهلي المعتزل والإعلامي الحالي حواره مع قناة برشلونة.

بركات قام بزيارة مقر البلاوجرانا قبل أن يجري حوارا مع تليفزيون النادي الرسمي وينشره الموقع الرسمي للنادي الكتالوني.

وألقى الموقع الرسمي الضوء على مسيرة بركات بداية من الإسماعيلي مرورا بتجربته الاحترافية في وقطر، قبل أن ينضم للأهلي ويفوز معه بمختلف الألقاب المحلية والإفريقية، بالإضافة لكونه هداف دوري أبطال إفريقيا 2005، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء من إذاعة "بي بي سي" في العام نفسه.

اللاعب الملقب بالزئبقي زار مقر النادي الكتالوني الأسبوع الماضي والتقى بلاعبا الفريق لويس سواريز وأندريس إنيستا، وأوضح بركات أن مباراته مع الأخير لم يكن الأول بينهما.

 

وأوضح "قابلت إنيستا مرة عندما واجهته داخل الملعب في مباراة منتخبي وإسبانيا في عام 2006".

وأعرب بركات عن سعادته بتبادل الحديث مع هؤلاء اللاعبين، مشددا على أن كل لاعبي برشلونة جديرين بالاحترام، بعدما كتبوا لأنفسهم تاريخا كبيرا جدا في الملاعب.

وأضاف"على كل اللاعبين الناشئين الافتخار بهؤلاء اللاعبين، وأن يسيروا على خطاهم".

وأكد لاعب المصري السابق أن هذه هي زيارته الثالثة لإسبانيا بشكل عام، بعدما واجه فريق إسبانويل مع الأهلي قبل عامين في مباراة ودية.

 

بركات كشف عن أن سبب زيارته لبرشلونة جاءت لرغبته في أن يبدأ عمله الإعلامي بشكل فعلي من معقل برشلونة ومن خلال لقائه بلاعبي الفريق العظماء.

واختتم حديثه قائلا: "ذكريات تلك الزيارات سيئة وجيدة في آن واحد، سيئة لأننا خسرنا المباراتين بهدفين دون رد، وجميلة لأنني حظيت بفرصة لقاء منتخب قوي مثل إسبانيا بعد تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية 2006".

طالع- صور زيارة محمد بركات لمقر برشلونة

شاهد- حوار بركات من تليفزيون برشلونة

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فيديو اليوم السابع

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