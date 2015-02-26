برشلونة يمدد عقد بوسكيتس

أعلن نادي برشلونة عن التوصل لاتفاق مع لاعب خط وسط الفريق سيرخيو بوسكيتس من أجل تمديد تعاقده حتى عام 2019.

عقد بوسكيتس مع برشلونة ينتهي في صيف 2018، وأعلن الموقع الرسمي للنادي الكتالوني عن أن بوسكيتس سوف يوقع الجمعة المقبلة على عقدا جديدا يضمن بقاءه في الفريق لعام آخر.

وأوضح البيان أن هناك اتفاق آخر يقضي بتمديد العقد حتى 2020 حال موافقة الطرفين على ذلك الأمر مستقبلا.

اللاعب الإسباني يعد من ناشئ برشلونة، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في عام 2008، ولعب قرابة 312 مباراة مع النادي، وتوج بـ16 بطولة مختلفة.