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محافظ الأقصر يتفقد مراحل بناء مستشفى "شفاء الأورمان"

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محافظ الأقصر يتفقد مراحل بناء مستشفى "شفاء الأورمان" محافظ الأقصر يتفقد مراحل بناء مستشفى "شفاء الأورمان"
تفقد الدكتور محمد سيد بدر، محافظ الأقصر وبرفقته وفد من جمعية الأورمان، سير العمل بمستشفى "شفاء- الأورمان"، لعلاج الأورام بمدينة طيبة الجديدة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية لسرعة الانتهاء من المشروع، كما شارك فى الزيارة المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والمهندس حسين شكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء، والفنانة منى عبد الغنى.

أضاف بيان صحفى أصدرته الجمعية، اليوم الخميس، أنه يأتى ذلك بعد أن تم وضع حجر أساس مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمدينة طيبة شمال الأقصر يوم 9 من ديسمبر الماضى، بحضور كل من الكابتن محمود الخطيب، وجلال قريطم مستشار شيخ الأزهر، وحسين شكرى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء، وحسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر السابق. حيث تقدم المستشفى خدماتها لمواطنى 6 محافظات تمثل قطاع جنوب الصعيد، وهى الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد.

ويستهدف مشروع إنشاء مستشفى شفاء الأورمان تقديم خدمات طبية متميزة طبقاً لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية فى العالم بتكلفة 150 مليون جنيه، حيث تقام على مساحة 15 ألف متر مربع، مكونة من طابقين، وتحتوى على 100 سرير، ينقسم إلى 50 سريرا للعلاج الكيميائى و50 سريرا للغرف العلاجية.

كما أن المرحلة الأولى تستهدف علاج من 5 آلاف إلى 7 آلاف مريض سنويا، وأنه بجانب تقديم المستشفى الخدمة العلاجية المباشرة، يهدف إلى نشر التوعية الصحية، من خلال برامج الكشف المبكر، والتشخيص والوقاية من أمراض السرطان، بالإضافة إلى تدريب الاطباء من خلال بروتوكول تعاون مع معهد الأورام ومستشفى سرطان الأطفال 57357.

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مصر 365