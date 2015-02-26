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«الأوقاف»: داعش هم «خوارج العصر» الجدد.. والله نزع من قلوبهم الرحمة

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«الأوقاف»: داعش هم «خوارج العصر» الجدد.. والله نزع من قلوبهم الرحمة «الأوقاف»: داعش هم «خوارج العصر» الجدد.. والله نزع من قلوبهم الرحمة

وكيل وزارة الأوقاف، صبري عبادة

قال وكيل وزارة الأوقاف، صبري عبادة “إن المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي نزع الله من قلوبهم الرحمة وسلطهم على أنفسهم، وما يفعلونه لا يمت لأي من الأديان السماوية بأية صلة”، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية ضد من وصفهم بـ”التتار الجدد”.

واتهم عبادة عدداً من الدول الغربية، وصفها بـ”الاستعمارية”، بدعم ومساندة داعش وتمويل معسكراته وتوفير الغطاء الدولي لانتشاره وتمدده في الدول العربية، مشيراً إلى أن أمريكا ومعها الاتحاد الأوروبي يرون في استمرار التنظيمات الإرهابية تحقيقاً لمصالحهم الساعية إلى تفتيت الوطن العربي وبث الفرقة والفتنة بين دوله، حسبما ذكر موقع «24» الإماراتى.

وأضاف: “داعش وأمثاله من التنظيمات يمثلون خوارج العصر الجدد، ولا يمتون لشرع الله ودينه، ويجب التصدي لهم بالقوة وبالفكر وبكل السبل المتاحة، لأنهم لا يعترفون بالأوطان، ويشوهون صورة الإسلام ويظهرونه كأنه دين سفك دم وإزهاق للأنفس”.

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