فان بيرسي قد يغيب حتى أبريل

"عرض مستمر" هو العنوان الأنسب لمسلسل إصابات مانشستر يونايتد، بعدما ذكرت التقارير الصحفية أن غياب المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي قد يستمر حتى أبريل المقبل.

فان بيرسي تعرض للإصابة السبت الماضي في لقاء سوانزي سيتي خلال الشوط الثاني، وخرج من الملعب فورا بعدما لم يصبح قادرا على السير على قدميه.

صحيفة "ديلي ميل" أشارت إلى أن المهاجم الهولندي تعرض لإصابة بقطع في أربطة الكاحل، وأنه من المتوقع أن يمتد غيابه من ثلاثة حتى أربعة أسابيع، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي من قبل يونايتد حتى الآن.

تلك الإصابة سوف تجعل لويس فان جال المدير الفني للشياطين الحمر مضطرا للاعتماد على راداميل فالكاو والمهاجم الشاب جيمس ويلسون خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه دائما ما يعتمد على واين روني في وسط الملعب.

يذكر أن يونايتد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويستعد للقاء أرسنال الشهر المقبل في ربع نهائي كأس إنجلترا.