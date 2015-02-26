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موجز أخبار محافظات مصر..حبس المتهمين بتعذيب كلب بشبرا الخيمة 4 أيام

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موجز أخبار محافظات مصر..حبس المتهمين بتعذيب كلب بشبرا الخيمة 4 أيام موجز أخبار محافظات مصر..حبس المتهمين بتعذيب كلب بشبرا الخيمة 4 أيام
نشر "اليوم السابع"، أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها أن مصطفى المتناوى، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، قرر حبس المتهمين فى واقعة تعذيب كلب بشبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم قتل عمد حيوان، حيث إن قتل حيوان عمد فى قانون العقوبات جنحة، ووجهت لهم تهمة البلطجة، وحيازة سلاح أبيض، وإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، كما طلبت النيابة السى دى الذى يتضمن الواقعة من المباحث.

وقال مصدر أمنى، إن مسلحين زرعوا عبوة ناسفىة بمنطقة رفح على طريق القوات، واكتشفت القوات وجود العبوة، وتم تفجيرها دون أن تتسبب فى أضرار.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، على قذيفة هاون بجوار خط غاز طبيعى التابع لشركة سوميد بطريق الطنبول، على بعد 2 كيلو من الطريق الصحراوى دائرة المركز.

وانفجرت عبوتان ناسفتان داخل محطة أتوبيس شرق الدلتا بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات، برئاسة اللواء أسامة شعبان، مدير إدارة الدفاع المدنى، إلى مكان الانفجار، وتم فرض كردون أمنى حول المحطة.

وإلى أهم الأخبار:
>القبض على المتهمين فى واقعة تعذيب "كلب”بشبرا الخيمة
>
>حبس المتهمين فى واقعة تعذيب كلب بشبرا الخيمة 4 أيام بتهمة قتل حيوان عمدا
>
>إحباط محاولة تفجير رتل أمنى برفح
>
>العثور على قذيفة هاون بجوار خط غاز طبيعى تابع لشركة سوميد بالبحيرة
>
>تحطم أتوبيسين عقب انفجار عبوتين ناسفتين بمحطة شرق الدلتا بأجا
>
>"الأمن العام": سقوط 38 إرهابيا متورطين بأعمال عنف فى 11 محافظة
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>إصابة 17 تلميذ ابتدائى بحالة تسمم غذائى بقنا بعد تناولهم "طعمية”
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