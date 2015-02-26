أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السبت الحكم فى 22 طعنًا لمرشحين مستبعدين من الانتخابات بالبحيرة

Google+ Print
السبت الحكم فى 22 طعنًا لمرشحين مستبعدين من الانتخابات بالبحيرة السبت الحكم فى 22 طعنًا لمرشحين مستبعدين من الانتخابات بالبحيرة
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم فى 22 طعنًا فى استبعاد قيادات الحزب الوطنى بالبحيرة، وبعض أعضاء حزب النور، فضلاً عن المستبعدين من كشوف الترشيح، لتضارب الكشوف الطبية، وشهادات محو الأمية، والتعليم الأساسى، واستبعاد أحد قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات والتهرب من التجنيد.

وذلك بعد جلسة ساخنة من المترشحين والمستبعدين، و5 ساعات مرافعة بين قيادات الحزب الوطنى المنحل، وقيادات حزب النور، ومصر الفتاة، والمستقلين، وجميعهم عن المقاعد الفردية، واكتظت المحكمة بحشد كبير من المحامين والمترشحين.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز جميع القضايا للنطق بالحكم بجلسة صباح السبت المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365