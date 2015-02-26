السبت الحكم فى 22 طعنًا لمرشحين مستبعدين من الانتخابات بالبحيرة

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم فى 22 طعنًا فى استبعاد قيادات الحزب الوطنى بالبحيرة، وبعض أعضاء حزب النور، فضلاً عن المستبعدين من كشوف الترشيح، لتضارب الكشوف الطبية، وشهادات محو الأمية، والتعليم الأساسى، واستبعاد أحد قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات والتهرب من التجنيد.

وذلك بعد جلسة ساخنة من المترشحين والمستبعدين، و5 ساعات مرافعة بين قيادات الحزب الوطنى المنحل، وقيادات حزب النور، ومصر الفتاة، والمستقلين، وجميعهم عن المقاعد الفردية، واكتظت المحكمة بحشد كبير من المحامين والمترشحين.

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة حجز جميع القضايا للنطق بالحكم بجلسة صباح السبت المقبل.