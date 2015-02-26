30 وكالة إغاثة دولية تحذر من استئناف الحرب على ضد غزة بسبب الحصار

حذرت ثلاثون وكالة إغاثة دولية من استئناف العمليات القتالية فى قطاع غزة.معربة عن بالغ قلقها من التقدم المحدود فى إعادة الاعمار ومساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع.

وقالت وكالات الاغاثة التى تعمل فى قطاع غزة فى بيان صحفى مشترك اليوم:إن "العمليات القتالية ستستأنف حتما إذا لم يحرز تقدم وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وحملت إسرائيل بوصفها قوة احتلال المسئولية الرئيسية . وقالت إنها "يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولى ويتعين عليها بشكل خاص إنهاء الحصار بشكل كامل ضمن الإطار الذى حدده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1860 (الصادر فى عام 2009)، ويجب تعزيز وقف إطلاق النار الهش ويجب على الأطراف استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى".

ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولى وتقديم المسئولين عن الانتهاكات للعدالة.مضيفة أن المساءلة والالتزام بالقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان مطلبان ضروريان للسلام الدائم.

وقالت وكالات الاغاثة فى بيانها :"مرت ستة أشهر على وقف إطلاق النار فى 26 أغسطس 2014 الذى أنهى قتالا استمر أكثر من سبعة أسابيع بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة فى قطاع غزة. ونحن، كوكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية العاملة فى غزة، قلقون للتقدم المحدود فى إعادة بناء معيشة أولئك الذين تضرروا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع".

وأضافت:"بينما يستمر الحصار الذى تفرضه إسرائيل، فإن العملية السياسية، إلى جانب الاقتصاد، مصابان بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية وكان إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التى لحقت بها أضرار أو دمرت فى القتال بطيئا على نحو يرثى له،واستأنفت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطلاق الصواريخ بشكل منقطع، وبشكل عام أدى غياب التقدم إلى تعميق مستويات اليأس والإحباط بين سكان غزة الذين يشكل اللاجئون الفلسطينيون أكثر من ثلثيهم".

ولفتت إلى أن الظروف المعيشية فى غزة كانت صعبة قبل الجولة الأخيرة من القتال،وكان معظم السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية وألحق الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات ضررا شديدا بالقدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، بما فى ذلك الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحى.

وتابعت:"الوضع تدهور إلى حد كبير منذ يوليو (الحرب على غزة) ولا يزال ما يقرب من 100 ألف فلسطينى مهجرين هذا الشتاء يعيشون فى ظروف صعبة فى المدارس وأماكن إيواء مؤقتة غير مجهزة للإقامة لفترة طويلة، ويستمر انقطاع الكهرباء لفترة تصل إلى 18 ساعة يوميا ويزيد استمرار عدم دفع مرتبات موظفى القطاع العام وعدم إحراز تقدم فى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من التوترات ومع فرض قيود شديدة على التنقل والحركة، فإن غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 8ر1 مليون نسمة محاصرون فى القطاع الساحلى دون أى أمل فى المستقبل".

وقال البيان إن المجتمع الدولى لا يقدم مساعدات كافية لغزة ولم يصل إلى سوى القليل من مبلغ 4ر5 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها فى مؤتمر القاهرة.