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محافظ بورسعيد يبحث سبل مواجهة الزيادة السكانية

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محافظ بورسعيد يبحث سبل مواجهة الزيادة السكانية محافظ بورسعيد يبحث سبل مواجهة الزيادة السكانية
طالب اللواء مجدى نصر الدين، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جامعة بورسعيد بتفعيل دورها فى توعية الشباب بالقضية السكانية، مؤكدا على التواصل الدائم بين المجلس القومى للسكان، والمحافظة، للوصول إلى أقصى درجات الاستفادة، من أجل تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة .

كما طالب المحافظ بالتنسيق بين المجلس وقطاعات المحافظة المختلفة من أجل الوصول بمنظومة العمل الصحى إلى المستوى المناسب، وتفعيل كل السبل لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنها أحد أهم الأسباب، التى تؤدى لارتفاع نسبة البطالة وحالات الاحتقان.

جاء ذلك خلال المؤتمر، الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة، الذى نظمه المجلس القومى للسكان ببورسعيد، برئاسة المحافظ، والدكتورعاطف الشيتانى، مقرر المجلس القومى للسكان، والسكرتير العام، وأعضاء المجلس من الجهات المعنية والتنفيذية.

وأوضح المحافظ خلال المؤتمر، أن مواجهة الزيادة السكانية لا يجب أن تقتصر على السعى إلى خفض معدلات الإنجاب فحسب، بل لابد من الأخذ فى الاعتبار حقوق الفقراء فى التنمية وتحسين معيشتهم ورفع مستواهم عن طريق تنمية الأسرة الفقيرة.

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مصر 365