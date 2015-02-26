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محافظ الفيوم يكرم الطلبة المتميزين والموهوبين فى المجالات الإبداعية

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محافظ الفيوم يكرم الطلبة المتميزين والموهوبين فى المجالات الإبداعية محافظ الفيوم يكرم الطلبة المتميزين والموهوبين فى المجالات الإبداعية
شهد المستشار وائل محمد نبيه، محافظ الفيوم، حفل تكريم الطلبة والطالبات المتميزين والموهوبين فى المجالات الإبداعية المختلفة، الذى نظمته مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع مركز رعاية الموهوبين بالفيوم، والذى عقد بنقابة المعلمين، بحضور المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم، وحشد كبير من القيادات التعليمية والطلبة والطلاب المتميزين.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بوجوده وسط هؤلاء الطلبة المتميزين والمبدعين، الذين يعدون أمل ومستقبل وسواعد تنميتها، مؤكدًا أهمية العلم والتميز والإبداع فى حياة الشعوب، لأن قوة الأمم تقاس بمدى تعلم أبنائها، مشيرًا إلى أن مصر كانت رائدة لجميع دول العالم فى مجالات العلم والتعلم لإرادة وقوة وعزيمة شعبها.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ومكتبة الإسكندرية، لتبادل الزيارات لإكساب الطلاب الخبرات والمعرفة والمعلومات، كما سيتم تنظيم ورش عمل ولقاءات لرعاية الموهوبين واكتشاف المواهب الجديدة من طلاب المدارس المختلفة بالمحافظة، وتقديم الدعم اللازم، لتكون إبداعاتهم وإنجازاتهم واقعًا ملموسًا يساعد فى تطوير الأداء والارتقاء بمنظومة الخدمات.

وأضاف المحافظ أنه سيتم حصر أسماء المخترعين من الطلبة والطالبات، كما سيتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتدريبهم ورعايتهم لإمكانية الاستفادة من مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية.

وفى نهاية الحفل، قام محافظ الفيوم بتكريم المبدعين والمتميزين، ومنحهم شهادات التقدير وميداليات التميز.

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مصر 365

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