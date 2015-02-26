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وزير الاتصالات يلتقى ممثلى شركتى GPX وReliance العالميتان

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وزير الاتصالات يلتقى ممثلى شركتى GPX وReliance العالميتان وزير الاتصالات يلتقى ممثلى شركتى GPX وReliance العالميتان
التقى اليوم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نيكولاس تانزى الرئيس التنفيذى لشركة GPX وقيادات الشركة فى القاهرة التى تعمل فى مجال تصميم وبناء وإدارة مراكز البيانات والمعلومات لربط وتبادل الإنترنت فى الأسواق التجارية الناشئة سريعة النمو.

تم خلال اللقاء استعراض التطور التكنولوجى الجارى عل الساحة العالمية وخاصة بالنسبة لتكنولوجيات الحوسبة السحابية، وقد أكد رئيس الشركة نجاح تجربة الشركة فى القاهرة حيث ان الشركة تعمل فى منذ عام 2006 وتقدم خدماتها التكنولوجية المتميزة لعملائها حول العالم انطلاقاً من مصر.
>كما اكد انه سيتم الإعلان عن توسعات للشركة خلال الشهور القليلة القادمة من خلال افتتاح مركز بيانات جديد من طراز المستوى الرابع وهو الأحدث عالميا والأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث توجد الرغبة من عملاء الشركة لاستضافة بيانات شركاتهم فى مركز القاهرة.

وقد أثنى رئيس الشركة على احترافية المهندسين المصريين العاملين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يميزهم من قدرة تنافسية تم تدريبها والاستثمار فيها.

كما استقبل اليوم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلى ومسئولى شركة ريلانس الهندية العالمية (Reliance ) والتى تعد من أكبر الشركات العالمية فى مجال البنية الأساسية للبيانات وتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.

تم خلال اللقاء استعراض الحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركة للحكومات لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمواطنيها، إضافة إلى التكنولوجيات المتعددة التى تطبقها الشركةللتكامل مع منظومة الهوية الرقمية وبدون الحاجة لاستخدام بطاقات تعريف إضافية وربطها بقواعد بيانات الخدمات فى قطاعات عديدة منها المالى، الصحى، التعليمى، والترفيهي.

وأكد الوزير خلال اللقاء عن الجهود الحالية التى تبذلها مصر للوصول بالمجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى والذى تتبنى تفعيله ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بدون الاحتياج للتعاملات الورقيه لرفع كفاءة و سرعة تقديم الخدمة وتخفيف أعباء تكلفتها على المستفيد منها وبناء بيئة متكاملة لتعميم مفهوم الدمج المالى وتنمية سُبُل الدفع الالكترونى والتحول نحو الاقتصاد اللانقدى واستخدام المحمول كأداة فاعلة للإتمام المعاملات المالية.

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مصر 365

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