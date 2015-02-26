سقوط Madonna على المسرح يطغى على إطلالات الـ Brit Awards

أُقيم مساء أمس على مسرح O2 Arena في مدينة لندن حفل توزيع جوائز الموسيقى البريطانية Brit Awards، وقد حضر هذا الحفل عدد كبير من النجوم العالميين الذي قدموا عروض باهرة وساروا بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء لهذا الحدث، ومن اللواتي تألقنَ بإطلالات مميزة، المغنية الشابة Rita Ora والتي اختارت Jumpsuit باللون الذهبي من Zuhair Murad، وكذلك Taylor Swift التي ارتدت فستان باللونين الأسود والأحمر زُيّن برسمة تنين كبيرة امتدت على طول الفستان من تصميم Roberto Cavalli، وكذلك عارضة الأزياء Karlie Kloss التي اختارت فستان مميز باللون الأبيض من توقيع Tom Ford، غير أن الحدث الأهم والذي طغى على جميع مُجريات الحفل هو سقوط المغنية الأشهر Madonna على المسرح أثناء تأديتها لإحدى أغانيها بسبب الرداء الطويل جداً والذي صُمم خصيصاً لها من قبل دار Armani، لكنها سرعان ماتمالكت نفسها وعادت للغناء بشكل طبيعي وكأن شيئاً لم يكن.

اخترنا لك أبرز إطلالات حفل الـ Brit Awards شاهديها واختاري التي تعتقدين أنها كانت الأكثر تميزاً.