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الأهلي يخطط لضم 3 صفقات في الصيف

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الأهلي يخطط لضم 3 صفقات في الصيف الأهلي يخطط لضم 3 صفقات في الصيف

ألمح وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي إلي خطة تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال جمعة: "أداء الفريق في كأس السوبر الإفريقي، أكد أننا نتطور بشدة ولدينا تشكيلة مؤهلة للمنافسة علي دوري الأبطال".

وأضاف في تصريحات إذاعية "ولكن الفريق بحاجة للتدعيم بلاعبين أو ثلاثة بعد نهاية الموسم.

وتابع "مشكلة القيد المرتبطة باستمرار الدوري إلي أغسطس لا بد من حلها، لأنه من غير المقبول أن يعاقبنا اتحاد الكرة بعدم تسجيل الصفقات الجديدة.

يُذكر أن الأهلي دعم صفوفه الشهر الماضي بثلاثة لاعبين هم مؤمن زكريا والبرازيلي هندريك هلمكه والنيجيري بيتر إيبيمبوبوي.

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