الأهلي يبرر لماذا التفاؤل كبير بصفقة هندريك

أبدى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي تفاؤله بتألق البرازيلي هندريك هلمكه الوافد للقلعة الحمراء في يناير الماضي.

وبرر جمعة تفاؤله، قائلا: هندريك لاعب وسط جيد، ويتميز بدقة تمريراته، ولن يكون مضغوطا بإحراز الأهداف مثل المهاجمين.

وأضاف في تصريحات إذاعية: لقد انتظم اللاعب في التدريبات، وستتأكد الجماهير أنه سيكون إضافة قوية للأهلي عند استكمال بطولة الدوري.

وكان الأهلي تعاقد مع هندريك لمدة ٤ مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد انتهاءعقده مع يارو الفنلندي.

ولم يشارك اللاعب البرازيلي في أي مباراة بالقميص الأحمر، ولم يقيد في القائمة الأفريقية، لأنه كان يخضع لبرنامج تأهيلي لمعاناته من إصابة في غضروف الركبة.