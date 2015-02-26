كتالوج متعب – قناص الأهلي لـFilGoal.com.. كيف يسرق المدافع وسر الهدف القاتل

أحيانا لا تشعر بوجود عماد متعب في أرض الملعب، أو تظنه يتحرك في أماكن غريبة، لكنك ربما لا تعلم فقط أن هذه هي حيلته، حتى يسرق المدافعين في الوقت القاتل ويسجل أهدافا تحول الأهلي إلى بطل.

في فترة ظهور أحمد حسام "ميدو"، عمرو زكي، محمد زيدان، وأخرين.. ظل عماد متعب عنصرا رئيسيا في منتخب مصر.

لم يترك مكانه لأنه كما وصفه خير الدين ماضوي أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2014"المهاجم الأروع على مستوى التحركات".

هذه التحركات جاءت بالخبرة، وبالحيلة.. وعن هذا يحدثنا عماد متعب في نوع مختلف من التقارير..

يوجه FilGoal.com أسئلة فنية يمكن أن نتعلم منها.. كيف يتميز حسام عاشور في استرجاع الكرات من الخصم، كيف يمرر حسام غالي، كيف تراوغ مثل حفني، متى تستخدم يدك العكسية على طريقة عصام الحضري.. واليوم كيف تسرق المدافعين يا متعب؟

يقول عماد متعب: "التحرك يجب أن يتم في المكان المناسب، والأهم في التوقيت المناسب".

ويتابع "كيف أسرق المدافع؟ الأمر أشبه بلقطة، بصورة ذهنية في رأسك.. ترى منطقة الجزاء، تنظر لمن سيمرر، تعرف قدرات من سيمرر جيدا، لهذا تعرف بالضبط المكان التي ستتواجد فيه الكرة".

وأردف "القصة جاءت من الخبرة، كذلك هناك خدعة خاصة بالمهاجمين يتعلموها دوما مع الوقت".

وأوضح "لا تقف في مكانك أبدا كمهاجم.. تحرك في كل اتجاه، أمام المدافع، مرة من خلفه، مرة أخرى تحرك بعرض الملعب، ثم بطوله".

وأكمل "في مرة سيخطئ المدافع تقدير تحركك.. دوما في مرة سيرتكب خطأ ما، وقتها تستطيع استغلاله".

"لا تظن أني فعلا غير موجود"

أحيانا تظن أن عماد متعب اليوم لا يتحرك، وأنه يقف في حضن المدافع، هنا يرد المهاجم الدولي لـFilGoal.com "هذه تعليمات".

ويفسر "حين يمتلك الأهلي مهاجما يجيد التحرك من الخلف للأمام والاندفاع الجيد، يكون أحد الحيل الهجومية لي أن أجعل واحد على الأقل من مدافعي الفريق الخصم ثابت في مكانه".

وأفاد "وظيفتك أن تجعل المدافع غير قادر على تركك في تلك الحالة، وقتها ستكون هناك مساحة أمام المندفع من الخلف لأن أحدا لن يقابله وهو مندفع ليسدد أو يمرر".

وحكى "هناك أيضا حالات أتحرك فيها على الجناحين، الناس تقول لماذا لا يلعب في منطقة الجزاء وكيف يفعل ذلك وما هذا الخطأ؟".

وأوضح "لكنهم لا يعرفون أن هذا يكون دوري الخططي.. مطلوب مني أن أسحب مدافعا معي إلى الجناح، حتى يتحرك لاعب أخر من الأهلي أو المنتخب إلى العمق ويسجل".

وأضاف "أحيانا أعود للخلف خارج منطقة الجزاء.. يكون الدور المطلوب مني أن أسند على أحد لاعبي الوسط، أو أن أكون محطة لواحد من لاعبي الوسط حتى أجعله يسدد مباشرة على الخصم".

ملك الوقت القاتل

وعماد متعب يسجل دوما في الوقت القاتل، هذا ليس حظا فقط في الحقيقة..

يرد متعب "فنيا لا يوجد لاعب يكون هادئا في تلك اللحظات من المباراة، لكن الخبرة تجعلك تعرف كيف تتحكم في أعصابك جيدا".

واستطرد "رغم أن الوقت يكون صعبا، لكنك تلعب بثقة بسبب ثبات أعصابك، أنت ثابت الأعصاب في وقت الجميع فيه مهتز، ومع تلك المعادلة، ومع الإصرار والعزيمة يأتي الهدف القاتل".

أفضل صانع لعب

وعن أفضل صانع لعب جاور متعب، يصرح عماد لـFilGoal.com "هناك 4 أسماء.. محمد أبو تريكة، محمد بركات، حسام غالي، وعبد الله السعيد".

ثم استدرك "وكذلك هناك في المنتخب حسني عبد ربه، من صناع الألعاب الرائعين".

أما فيما يخص الخصم الأصعب، يجيد متعب "ليس مصريا.. ربما ليس واحدا فقط بل 3 مدافعين من الجزائر".

وسرد "رفيق حليش، مجيد بوقرة، وعنتر يحيى.. ثلاثي جزائري قوي جدا لا يخطئ أبدا في التحركات، لكني في النهاية رغم كل هذا، سجلت فيهم واحد من أفضل أهداف حياتي".

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