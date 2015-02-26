محمد إبراهيم بين تدريبات الزمالك ودوري الشركات الإماراتي

يدرس الزمالك جميع الحلول المتاحة لعلاج موقف محمد إبراهيم الذي عاد من ماريتيمو البرتغالي.

إبراهيم يجتمع اليوم مع هاني زادة وأحمد سليمان، ثنائي مجلس إدارة الزمالك للتوقيع رسميا على عقد يربطه مع النادي الأبيض لخمس سنوات.

وكان الزمالك قد اتفق مع ماريتيمو على فك ارتباط الأخير بمحمد إبراهيم، لكن حدث ذلك بعد غلق باب القيد في أغلب دول العالم.

ويملك الزمالك حلين لمحمد إبراهيم، الأول أن يكتفي بالتدريب مع الفريق الأول. الثاني هو الانتقال إلى دوري الشركات الإماراتي.

لكن FilGoal.com علم من مصدرم قرب من اللاعب، أن إبراهيم لا يرغب في اللعب بدوري الشركات الإماراتي، ويراه لن يفيده فنيا.