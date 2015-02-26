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جمعة: لن نفرط في إفريقيا .. والدوري البطولة الأهم

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جمعة: لن نفرط في إفريقيا .. والدوري البطولة الأهم جمعة: لن نفرط في إفريقيا .. والدوري البطولة الأهم

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق يتطلع للفوز بكل الألقاب هذا الموسم.

وقال جمعة: "دوري الأبطال مسابقة مهمة للغاية، لأنها ترفع اسم وسعر الأهلي في القارة، لذا لن نفرط فيها هذا العام".

وفقد الفارس الأحمر لقب دوري الأبطال العام الماضي، لكنه عوض إخفاقه بالتتويج بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وأضاف في تصريحات إذاعية "اتحاد الكرة عليه إيجاد حل لإنهاء أزمة القيد الإفريقي، ولا يعاقبنا على الموافقة على المشاركة في الدوري بعد استمرارها حتى أغسطس المقبل".

واستدرك جمعة "بالطبع ننتظر عودة الدوري، لأنها البطولة الأهم، والمسابقة التي يلعب فيها الفريق أكبر عدد من المباريات".

وأتم مدير الكرة بالأهلي "بطولة الدوري هي التي تجهز الفريق وتؤهله للمنافسة على البطولة الأفريقية".

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فيديو اليوم السابع