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تعرف على – مدير العلاقات والتعاقدات الخارجية في الأهلي.. والبحث عن لمسة أوروبية

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تعرف على – مدير العلاقات والتعاقدات الخارجية في الأهلي.. والبحث عن لمسة أوروبية تعرف على – مدير العلاقات والتعاقدات الخارجية في الأهلي.. والبحث عن لمسة أوروبية

دوما ما يبدو نظام الأهلي الأكثر تكاملا بين أقرانه المصريين، لكن ماذا عن العالم الخارجي؟ النادي الأحمر يرغب في قطعة خطوة في هذا الطريق، والبداية كانت مع هيثم عرابي.

الأهلي أعلن رسميا أنه كلف عرابي بمنصب إدارة العلاقات والتعاقدات الخارجية في النادي.. أي أن كل ما يتعلق بما هو خارج سيكون تحت إدارة هذا الشاب الذي خرج من مصر سنة 1994.

ما الذي يملكه هيثم عرابي؟ رحلة طويلة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تجعله يملك خبرات وعلاقات قد تكون مفتاحا لأبواب جديدة في الأهلي.

يملك عرابي سمعة جيدة في وسط الصحافة الرياضية، إذ اشتهر بحواراته المسجلة مع نجوم الكرة العالمية، تييري هنري، أرسين فينجر، روبرتو مانشيني، باتريك مبوما وغيرهم.

أفكار خارج الصندوق

عاش عرابي في الولايات المتحدة الأمريكية 20 عاما، بين نيويورك وكاليفورنيا.

درس إدارة وتسويق في نيويورك في Mercy College (New York.. والتي كان من بين طلبتها مارك زوكربرج، مؤسس Facebook.com.

ثم تحول لدراسة الإعلام، ومن أمريكا انفتح الطريق أمام عرابي للتواصل مع أندية أوروبية، ودارت العجلة.

دراسة الإعلام جعلت هيثم عرابي يتواصل مع أندية أوروبية عديدة، دراسته للإدارة وللتسويق جعلته يستغل هذه الاتصالات للسفر إلى تلك الأندية ومتابعة ما يفعلوه فيها.

هذه الأفكار أغرت الأهلي.. ليصل الرجل إلى موقعه باحثا عن لمسة أوروبية تجعل القلعة الحمراء أكثر تميزا.

الدور المطلوب

هيثم عرابي سيتولى مسؤولية الإدارة الخارجية، المعسكرات، القمصان، الاتفاقات مع الأندية الأجنبية لمواجهة الأهلي.. كل ما يخص القلعة الحمراء في علاقاتها خارج مصر. ذلك فضلا عن الصفقات الأجنبية للأهلي.

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