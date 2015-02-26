نسقي مكياجك مع ألوان عمامتك

هل أنت من عشاق العمامة؟ إذاً، عليك التنبه إلى ضرورة اختيار المكياج المناسب كي لا تقعي في فخّ الازدحام فتخسر إطلالاتك العصرية جمالها.

اليوم، اخترنا لك عمامة مطبّعة ويطغى فيها الأزرق القاتم على الألوان الأخرى، ما يدعونا إلى اختيار الأزرق لمكياجك بغية الحصول على إطلالة ساحرة.

إليك خطوات تطبيق المكياج الازرق من "سيدتي نت":

-حضّري بشرتك بشكل مناسب من خلال التنظيف الجيد.

- ابدئي بتطبيق كريم الأساس، واختاري الأساس المناسب للون البشرة لكي تبدو إطلالتك طبيعية. وإياك أن تنسي رقبتك.

-ارسمي الأي لاينر الأسود بشكل يتناسب مع شكل عينيك.

-اختاري ظلال العيون الأزرق المناسب لإطلالتك، واعتمدي معه لوناً ثانياً من تدرّجات الأزرق. التيركواز كخيار إضافي يضفي انعكاساً مميزاً على الأزرق.

-القليل من الذهبي في الزاوية الداخلية للعين يُضفي جمالاً للعين ويظهرها أكثر اتّساعاً.

-البلاش بتدرجات اللون الطبيعي مناسب لهذه الإطلالة لإبقاء التركيز على العينين.

-تطبيق الماسكرا مهم جداً ليجعل نظرة عينيك واثقة فلا تهملي هذه الخطوة.

-اختيار أحمر الشفاه سيكون مسألة حسّاسة لكوننا لا نريد إضافة الكثير من الألوان كون العمامة مطبّعة وبألوان قوية. وهنا، اخترنا لون أحمر الشفاه النيود الطبيعي. ننصح بالغلوس كونه يمنح بريقاً ناعماً للشفاه.

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