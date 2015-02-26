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بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكثر من 60 عالماً ومفتيًا يشاركون فى المؤتمر الدولي “عظمة الإسلام”‎

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بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكثر من 60 عالماً ومفتيًا يشاركون فى المؤتمر الدولي “عظمة الإسلام”‎ بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكثر من 60 عالماً ومفتيًا يشاركون فى المؤتمر الدولي “عظمة الإسلام”‎

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المؤتمر الدولى الذى سيعقد بعنوان “عظمة الإسلام” سيكون بمشاركة أكثر من 60 عالمًا ووزيرًا ومفتيًا من 33 دولة، منهم 18 وزيرًا ومفتيًا، و12 شخصية من كبار العلماء والمفكرين ورؤساء المنظمات الإسلامية العالمية.

وأضاف وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمقر المجلس الأعلى للشئون الأسلامية، أن الوزارة تلقت 22 بحثًا تم طبعهم فى مجلدين، يهدف إلى تفنيد أخطاء المنتسبين للإسلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، والتى تستغلها بعض الجماعات الإرهابية التى تنسب نفسها ظلما إلى الإسلام، لنشر الأفكار المتشددة والفكر المتطرف.

وقال جمعة أن محاور المؤتمر، تتمثل فى أسباب الانفصال بين عظمة الإسلام وسلوكيات المسلمين والتوظيف السياسى للدين، والمحور الثانى بعنوان من وجوه العظمة فى الحضارة الإسلامية، ويناقش عظمة القيم الأخلاقية وعظمة الإسلام فى التعامل مع الآخر والمختلف، أما المحور الثالث فهو بعنوان أخطاء المنتسبين للإسلام، ويناقش الأخطاء الفكرية والسلوكية وأخطاء الجماعات المحسوبة ظلما على الإسلام. أما المحور الرابع، فيناقش ضرورة تصحيح الصورة ويناقش صورة المسلمين فى العالم كدراسة وثائقية وتحليلية وتجديد الفكر الدينى، والتصحيح على أرض الواقع وتصحيح الصورة لدى المجتمعات العالمية، الوسائل والآليات.

المراسل : بكر الشرقاوي

 

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