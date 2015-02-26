السيطرة علي حريق بجراج هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالقطامية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق اندلع بجراج هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالقطامية والذي التهم 7 حاويات تركي وعربة 20 طن قلاب وعربة صغيرة كيا لتجميع القمامة.

وأكد المهندس حافظ السعيد، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن العاملين بجراج الهيئة فوجئوا باندلاع الحريق بالسيارات التسعة في وقت واحد وهرولوا بطفايات الحريق لمنع انتشارها وامتدادها لسيارات آخري لحين وصول رجال الحماية المدنية الذين قاموا بالسيطرة علي الحريق وجاري أعمال التبريد حاليا وفي انتظار معاينة النيابة العامة لتحديد أسباب الحريق.