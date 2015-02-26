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بالصور اشتباكات بالأيدى للحصول على أسطوانات البوتاجاز ببنى سويف

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نشبت اليوم اشتباكات بالأيدى بين أهالى قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف، أثناء تزاحم الأهالى للحصول على أسطوانات البوتاجاز أمام مدرسة الشهيد عبدالصمد على عزوز الابتدائية.
>هرولة الاهالى للحصول على الاسطوانات - 2015-01 - اليوم السابع
>

هرولة الاهالى للحصول على الاسطوانات

من ناحية أخرى، أصيب تلاميذ مدرسة الشهيد عبدالصمد على عزوز الابتدائية بحالة من الذعر، عندما شاهد التلاميذ من شرفات الفصول اشتباكات بالأيدى بين الأهالى أمام باب المدرسة من أجل الحصول على أسطوانات البوتاجاز من السيارة التى تواجدت أمام باب المدرسة.

من جانبها نجحت إدارة المدرسة فى إخراج التلاميذ بسلام، وأبعدتهم عن الاشتباكات.
>وقامت قوات الأمن المتواجدة بنقطة شرطة الحلابية بمنع تسليم الأسطوانات للأهالى خشية حدوث كارثة، وتم نقل السيارة المحملة بأسطوانات البوتاجاز إلى قرية الحلابية القريبة من القرية لتوزيعها هناك.

الاهالى يحملون الاسطوانات امام باب المدرسة - 2015-01 - اليوم السابع
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الاهالى يحملون الاسطوانات امام باب المدرسة

من ناحية أخرى تجددت المشكلة فى قرية الحلابية لتكدس الأهالى أمام السيارة وحدوث الاشتباكات، مما دفع رئيس المجلس القروى بنقل السيارة إلى قرية ثالثة، وهى قرية بنى هارون تجنبًا لحدوث مشاكل.

وكانت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف استقبلت سيارة محملة بـ 400 اسطوانة بوتاجاز “نظام الدليفرى"، لتوزيعها على أهالى القرية بأسبقية التواجد أمام السيارة، إلا أن الأهالى تجمهروا بالمئات من أجل الحصول على الأسطوانات، مما أدى إلى نشوب مشاجرات بالأيدى بين الأهالى.
>تجميع الاسطوانات - 2015-01 - اليوم السابع
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تجميع الاسطوانات

من جانبه، قال شعبان عبدالعال، وكيل وزارة ، لـ"اليوم السابع"، إنه تم إرسال سيارة تعمل بنظام الديلفرى للوحدة المحلية للقرية، لحل أزمة نقص الأسطوانات، وعندما حدثت مناوشات بتزمنت، تم نقلها إلى قرية الحلابية، وتكررت المناوشات هناك، فنقلت مرة أخرى لقرية بنى هارون.

اشتباكات الاهالى امام المدرسة - 2015-01 - اليوم السابع
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اشتباكات الاهالى امام المدرسة

تكدس الاهالى امام باب المدرسة - 2015-01 - اليوم السابع
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تكدس الاهالى امام باب المدرسة

قوات الامن تتحدث مع الاهالى - 2015-01 - اليوم السابع
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قوات الامن تتحدث مع الاهالى

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