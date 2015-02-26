منشورات بجامعة الإسكندرية تطالب بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية

قام طلاب حركة "الكلمة كلمتنا" بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بتوزيع منشورات لطلاب الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة تطالب بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية وتتهم الحكومة بالتعنت فى عدم إجراء الانتخابات.

وأشارت الحركة إلى أن المنشور الذى تم توزيعه جاء بهدف تعريف طلاب الدفعات الجديدة بكلية الهندسة باتحاد الطلاب ودوره وتعنت الحكومة فى إقامة انتخابات اتحاد الطلاب فى الجامعات المصرية.

>وأشار المنشور إلى أن الاتحادات قد تقدمت باستقالاتها منذ عام ولم تجرِ الانتخابات إلى الآن، مطالبة بسرعة إجراء تلك الانتخابات لخدمة الطلاب.