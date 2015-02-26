خبير: قانون التقاضى الإلكترونى يطمئن المستثمر على خصوصية بياناته

أكد المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والخبير الدولى بالاتصالات، أن قانون التقاضى الإلكترونى يمثل آلية لتيسير التعامل مع القضاء، حيث يمثل طمأنة للمستثمر، عن طريق وضع قواعد وضوابط تؤمن بياناته وتتضمن كافة الإجراءات والضوابط والتقنيات اللازمة للحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المتعاملين مع النظام.

وناقش "عبد المنعم"، خلال ورشة عمل عن "معايير الحوكمة وتأمين المعلومات والخصوصية فى منظومة التقاضى الإلكترونى"، على هامش مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، الضوابط التقنية والفنية المطلوب توافرها فى منظومة التقاضى، بما يؤكد عدم العبث ببيانات منظومة التقاضى، وعدم الاطلاع على المعلومات أو تعديلها إلا للأشخاص المصرح لهم بذلك.

وأكد "عبد المنعم" ضرورة ضمان النظام للخصوصية، وعدم قدرة أى شخص الحصول على المعلومة، ولا يجوز له تعديلها إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضى ذلك، وفى فترة زمنية معينة، وتنتهى هذه الصلاحية إذا انتفت صفته التى تمكنه من الاطلاع عليها.

> وأشار "عبد المنعم" إلى تفعيل منظومة التوقيع الرقمى لضمان سرية البيانات، سواء من خلال تخزينها أو تدوالها، مع ضمان التحقق من شخص المتعامل مع النظام، سواء كان قاضيا أو مواطنا أو محاميا، بما يدعم حجية هذه البيانات لاستخدامها فى التقاضى.

وأوضح "عبد المنعم" وجود بعض المفاهيم الرئيسية فى تأمين نظم المعلومات، مثل قاعدة الكلمات، وهى "العلم على قدر الحاجة" وقاعدة "منح الحد الأدنى من الصلاحيات"، الذى لا يمكن الشخص من أداء عمله دون أى صلاحية إضافية غير مطلوبة للعمل.