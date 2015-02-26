النيابة فى قضية "فض رابعة'': التحقيقات مستمرة..والدفاع: مستحيل

برر ممثل النيابة العامة سبب طلب النيابة بتجديد حبس متهمى فضى اعتصام رابعة، باستمرار النيابة فى التحقيقات وسماع المصابين من ضباط وجنود والمضارين من أصحاب المحال التجارية، فرد عليه عضو هيئة الدفاع منفعلا: “مستحيل يكون هناك تحقيقات حتى الآن وأتحدى النيابة أن تكون كتبت سطرا فى القضية منذ شهور، والواقعة مر عليها أكثر من عام ونصف، ونطالب بإحالتها للقضاء للفصل فيها”.

جاء ذلك خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس لنظر تجديد حبس المصور الصحفى “محمود شوكان“و94 متهما آخرين لاتهامهم بأحداث العنف، التى وقعت بميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضى، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى.

>كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة العدوية، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.