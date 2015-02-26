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مباحث طما بسوهاج تلقى القبض على عامل بحوزته بندقية آلية و50 طلقة

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مباحث طما بسوهاج تلقى القبض على عامل بحوزته بندقية آلية و50 طلقة مباحث طما بسوهاج تلقى القبض على عامل بحوزته بندقية آلية و50 طلقة
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما برئاسة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز من إلقاء القبض على عامل يقيم بناحية قرية العتامنة دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى غير مرخص وعدد من الطلقات.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بضبط عامل بحوزته سلاح نارى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال بتمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما والنقباء هيثم شاكر ورفعت الحلوجى ومحمد حمدى معاونو مباحث المركز من القاء القبض على وليد ع ع ص 38 عاما عامل وشرهته وليد صقر ويقيم بناحية العتامنه بطما وبحوزته بندقية الية وعدد 50 طلقة .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح والذخائر بقصد الدفاع، تم تحرير محضر بالواقعة برقم842 إدارى طما لعام 2015 وجارى العرض على النيابه العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365