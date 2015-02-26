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الأردن يدين بشدة إحراق متطرفين يهود كنيسة فى القدس

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الأردن يدين بشدة إحراق متطرفين يهود كنيسة فى القدس الأردن يدين بشدة إحراق متطرفين يهود كنيسة فى القدس
أدانت الأردنية بشدة فى بيان الخميس قيام متطرفين يهود بتخريب وإحراق مبنى تابع للكنيسة الأرثوذكسية فى القدس، داعية المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف هذه "الإنتهاكات".

وندد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى "بشدة بإقدام متطرفين يهود فجر اليوم (الخميس) على إحراق كنيسة فى القدس المحتلة"، وقال ان "قيامهم بإحراق وخط شعارات معادية للمسيحية وللنبى الكريم عيسى عليه السلام على جدران الكنيسة اساليب إجرامية مدانة ومرفوضة بكل الشرائع الدينية والقوانين الدولية".

وحمل المومنى اسرائيل "بوصفها قوة قائمة بالإحتلال المسؤولية عن أية انتهاكات تجاه الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية"، داعيا "المجتمع الدولى وهيئات الأمم المتحدة للضغط عليها لأجل وقف جميع هذه الانتهاكات"، وأشار إلى أن "الاستمرار فى رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف أولوية هاشمية أردنية لم ولن يتوانى الأردن عن بذل كل جهد ممكن للدفاع عن هذه الأماكن".

وتعترف إسرائيل التى وقعت معاهدة سلام مع الأردن فى 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية فى مدينة القدس.
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مصر 365

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