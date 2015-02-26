تونس تتسلم 8 مروحيات "بلاك هوك" أمريكية لمواصلة حربها على الجهاديين

تتسلم تونس ثمانى مروحيات مقاتلة من طراز بلاك هوك من الولايات المتحدة فى العام الجارى لتعزيز قدراتها فى مكافحة جهاديين مرتبطين بالقاعدة، على ما صرح مسؤول الخميس.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتى إذاعة شمس اف ام أن الطائرات ستصل فى "النصف الثانى من العام 2015"، وقال أن الصفقة تتعلق بـ"طائرات هليكوبتر تنقل الجنود وتشن عمليات هجومية" مضيفا "من شأنها ان تحدث نقلة نوعية فى مجال مقاومة الإرهاب".

وشهدت تونس تصعيدا فى التشدد الإسلامى منذ الثورة التى أطاحت بنظام زين العابدين بن على فى 2011، ويشن الجيش التونسى منذ 2012 حملة عسكرية واسعة على جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى فى سلسلة جبل الشعانبى النائية قرب الحدود الجزائرية، لكن الحملة البرية والجوية فشلت فى طرد الجهاديين وسط شكاوى متكررة من القوات المسلحة بخصوص نقص المعدات اللازمة للقضاء على تهديد الجهاديين.

وقتل العشرات من عناصر الشرطة والجيش أو اصيبوا فى هجمات نسبت إلى مسلحين اسلاميين فى منطقة الشعانبى، ولم يحدد الوسلاتى قيمة صفقة المروحيات.

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