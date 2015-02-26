بالفيديو والصور.. لحظة تدمير "داعش" لآثار متحف "الموصل" بالعراق

نشر تنظيم "داعش" الإرهابى فيديو مصوراً، يظهر فيه تدمير الآثار التاريخية فى متحف الموصل بالعراق، بالمطارق وأدوات الحفر، وضمت عدة تمثال متوسطة الحجم أبرزها تمثال نادر لـ"بوذا".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الفيديو ومدته 5 دقائق، حيث يظهر مجموعة من العناصر الملتحين فى متحف الموصل وهم يهدمون تماثيل ضخمة، باستخدام المطارق وأدوات الحفر، من بينها تماثيل لآلهة تعود لحضارات بلاد الرافدين، وتمثال للثور الآشورى المجنح داخل المتحف، والذى يعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد.

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تحطيم تماتيل المتحف

كما يوضح الفيديو تدمير ثور مجنح آخر موجود فى "بوابة نركال" الأثرية فى مدينة الموصل، علما بأن الثور المجنح يعد رمز الحضارة الآشورية التى ازدهرت فى العراق وامتدت سيطرتها حتى وادى النيل.

تحطيم التماثيل

اثناء تحطيم التماثيل

داعش تحطم التماثيل