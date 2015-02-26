زينة الداودية لـ "سيدتي نت" : من يقاضي الأغنية يريد الشهرة على حسابها

"أعطيني صاكي" جديد الداودية المطربة الشعبية المغربية، الذي أثار زوبعة من الانتقادات والجدل بين الناس، بين مؤيد و معارض، فضلاً عن الاتهام بالتحريض على التحرش والفساد، لأن الكلمات باختصار تقول : "أريد حقيبة يدي لأتزين وأضع أحمر الشفاه وأشعل الفتنة بين الرجال ليصرخ الجميع"ياغزالة". كيف ترد الداودية على منتقديها ولما إصدار هذه الأغنية في هذا الوقت بالذات ؟ هذا ما حاولنا معرفته معها في هذا اللقاء :

*لماذا غيّرت لونك الموسيقي فجأة ؟

- أولاً أنا لم أغيّر لوني الموسيقي، ومن يستمع لأغنيتي الجديدة يجد أنها مزيج بين مجموعة من الإيقاعات أولها الشعبي المغربي، كل ما في الأمر أن الملحن محمد الرفاعي زارني إلى بيتي وعرض علي مجموعة من أعماله، وأن اخترت هذه الاغنية لأن موضوعها مختلف وتخرج عن النمطية الدائمة التي نعيش فيها بمواضيع الأغاني والتي تتناول في الغالب موضوع علاقات الحب بين الرجل والمرأة.

*ألا تجدين أن الموضوع جريء وقد يدخلك في متاهات مع النقاد؟

- لم أجد في الموضوع أي جرأة، لأن أي سيدة في هذا العالم تحب أن تضع "المكياج" وتتزين، وأنا لا أرى عيباً في ذلك ما دامت النوايا طيبة، لأنه أي امرأة في العالم تتزين وترتاد الأماكن العمومية و تجلس في المقهى لا يمكن أن نتهمها بالنوايا السيئة ونقول أنها تنوي إيقاع الرجال أو التربص بهم، لهذا لا أجد في الأغنية أية مبالغة هي عمل فني عادي يخاطب روح النساء ويدعوهم للتفاؤل والتزين فقط.

*سمعنا أن بعض الجهات رفعت عليك دعوة قضائية بخصوص الأغنية ما تعليقك؟

- أنا أيضاً سمعت عن هذا الخبر ولكن لم يصلني أي إشعار قانوني بخصوص ذلك، وإن كان الأمر صحيحاً فعلى هذه الجهات أن تقاضي كتّاب الأغنية المغربية على مر الزمان، لأنه إذا تعقبنا التاريخ سنجد أن الفن الشعبي دائماً كان يحمل ألفاظا وجملا جريئة وكان الناس يستمعون إليها دون أي تعليق لأنهم يعلمون أنها في النهاية مجرد أغنية، لكن ما وقع في الوقت الراهن هو أن بعض الأشخاص يحاولون الركوب على نجاحات الفنانين واستغلال شهرتهم للظهور أمام الإعلام والتعبير عن مواقفهم.

*يقال أن الداودية أرادت أن تتبع خط سعد المجرد من خلال نهج أغنية تشبه "إنت باغية واحد"؟

- أبداً سعد أخي الصغير وزميل عزيز وليست لي أي نيّة في السير على خطاه، أنا كنت متواجدة بالساحة الفنية قبله مع احترامي له، و "عطيني صاكي" مختلفة كثيرا عن "إنت باغية واحد" حتى ولو أن الملحن نفسه، لكن الفرق في الإيقاع لأن الأولى مغربية بإيقاعات غربية، والثانية يطغى عليها الطابع الخليجي، وأنا لا أنوي تقليد أي أحد منذ بداية طريقي ولي لون خاص بي وهذا سبب نجاحي وتميزي.

*بعد أن نجحت في هذا اللون هل ستتخلين عن الشعبي؟

- لا أعرف لماذا يطرح الكثيرون ذات السؤال، أنا أعشق الأغنية الشعبية وهي ما أوصلتني إلى الشهرة الحالية، وأغنيتي الجديدة ليست سوى تغير مؤقت من أجل الخروج من النمطية فقط، لكن اللون الذي عرفت به سأحرص دائماً للحفاظ عليه لأنه يناسبني ويميزني.

*هل كنت تتوقعين النجاح الكبير لـ "عطيني صاكي"؟

- أي عمل تعطيه من قلبك أكيد ستتوقع له النجاح، راقتني الأغنية كثيراً لأنها شبابية وعصرية ومختلفة، كما أني صورت فيديو سيعرض قريباً على شاشات التلفزيون.

*بين الراي والشعبي والأغنية العصرية أين ستستقر زينة الداودية؟

- أديت أغاني الراي ومزجته بالإيقاع الشعبي، وأغنيتي الجديدة ليست سوى امتداداً لكل الألوان التي أجيد غنائها، وكما قلت في السابق أنا أملك لوناً خاصاً بي يميزني عن بقية كل الفنانات في المغرب وخارجه، وهويتي محفوظة وستظل صورتي كما هي عند الجمهور الكريم رغم كل الإساءات التي وصلتني في الفترة الأخيرة من بعض الجهات التي أعتبرها عدوة النجاح.

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