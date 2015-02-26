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هل ينتقل علي الديك إلى شاشة الـOTV ؟

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هل ينتقل علي الديك إلى شاشة الـOTV ؟ هل ينتقل علي الديك إلى شاشة الـOTV ؟

الخميس 26-02-2015 04:21

علمت "سيدتي نت" من مصادر موثوقة أن عقد الفنان علي الديك مع تلفزيون الجديد قد انتهى، بعد تقديمه 3 مواسم من برنامج "غنيلي ت غنيلك" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية في لبنان.

وقد علمنا أن شاشة الـOTV تجري حالياً مفاوضات مع الديك للإتفاق معه على توقيع عقد لتقديم برنامج مشابه لـ"غنيلي ت غنيلك"، في وقت تدل كل المؤشرات على أن الفنان سيمضي في توقيع العقد.

فهل وُعد علي الديك بمبلغ مالي ضخم يجعله يتخلّى عن البرنامج الذي حقق له شهرة واسعة بوقت قصير، لم يؤمنها له الفن؟ وإذا كان هذا صحيحاً فهل يستحق هذا المبلغ أن يضحّي الديك بحمهوره، سيما أنه من المعروف أن شاشة الـOTV لها توجّهات سياسية معينة، وتفضل متابعتها شريحة محددة من الجمهور اللبناني؟

 

 

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