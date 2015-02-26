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قناة مصرية تعرض أكثر أفلام ناهد الشريف جرأة بدون رقابة

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قناة مصرية تعرض أكثر أفلام ناهد الشريف جرأة بدون رقابة قناة مصرية تعرض أكثر أفلام ناهد الشريف جرأة بدون رقابة

الخميس 26-02-2015 15:13

فوجىء الجمهور المصري أمس الأربعاء بعرض فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم" الذي تبلغ مدته 90 دقيقة على قناة مجهولة الهوية تدعى "بيروت سينما"، واكتفت القناة بوضع شعار "للكبار فقط" في خطوة قد تمثل بداية لعرض أفلام إباحية كاملة على مثل هذه القنوات التي لا يعرف أحد من أين تبث.

الفيلم الذي شاركت فيه ناهد الشريف وعزت العلايلي ومحسن سرحان، تم إنتاجه في عام 1973 ومنع من العرض لاحتوائه على مشاهد تظهر فيها الفنانة المصرية الراحلة ناهد الشريف عارية تماماً، كما تضمّن الفيلم العديد من المشاهد الإباحية التي تم تصويرها في الكويت تحت إدارة المخرج سمير خوري.

فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم" شارك في بطولته أيضا كل من الفنانين، من الكويت ماهر منصور وعلى الصقعبي، ومن لبنان إيمان سركسيان وسيلفانا بدرخان.

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