بالصور من الماضي: أول إطلالة للنجوم في حفل الـ Oscar

86 عاماً على إنطلاقته ولم يفقد حفل توزيع جوائز الـ Oscar السنوي رونقه، بل على العكس، ينتظره النجوم والجمهور من عام إلى عام ويستقبلونه بحفاوة أكبر وأضخم.



عودوا معنا بالذاكرة إلى أول إطلالة لنجوم هوليوود في هذا الحفل:



Ethan Hawke: شارك للمرة الأولى في حفل الـ Oscar عام 2000، ورافقته حينها زوجته Uma Thurman.

Reese Witherspoon: تألقت للمرة الأولى في حفل الـ Oscar سنة 2002، وكان إلى جانبها زوجها Ryan Phillippe.

Brad Pitt: حضر حفل الـ Oscar للمرة الأولى عام 1992، مع حبيبته Juliette Lewis.

Bradley Cooper: أول ظهور له في هذا الحفل السنوي كان عام 2010، وقال حينها: لا أريد الفوز بأي جائزة... فهي لن تغير أي شيء.

Oprah Winfrey: شاركت في هذا الحفل عام 1986 للمرة الأولى، وكانت إلى جانبها الممثلة الغانية Akosua Busia.

Jennifer Lawrence: أول حضور لها في حفل الـ Oscar كان سنة 2011.

Tom Cruise: سنة 1989 ترشح لنيل جوائز Oscar، وكانت المرة الأولى التي يشارك فيها بهذا الحفل.

Leonardo DiCaprio: عام 1994 ترشح لنيل جائزة أفضل ممثل في دور مساعد، عن فيلم What's Eating Gilbert Grape الذي تصدر إيرادات السينما في ذلك الوقت، وكانت حينها مشاركته الأولى في الـ Oscar.

Julia Roberts: بعد نجاح فيلمها Pretty woman، شاركت في حفل الـ Oscar عام 1990، ونالت جائزة عن دورها، وكان إلى جانبها خطيبها Kiefer Sutherland.

Angelina Jolie: كانت في العاشرة من عمرها حين حضرت حفل الـ Oscar للمرة الأولى مع والدها Jon Voight.

Robert Duvall: في العام 1984، نال أول جائزة Oscar، وكانت المرة الأولى التي يشارك فيها بهذا الحدث السنوي.

Emma Stone: حضرت حفل توزيع جوائز الـ Oscar أول مرة في شباط من العام 2002.

Patricia Arquette: شاركت في هذا الحفل العالمي للمرة الأولى عام 1996، وحضرت حينها مع زوجها النجم Nicolas Cage.

Eddie Redmayne: أول إطلالة له في حفل الـ Oscar كانت في العام 2013، وترشح في ذلك الوقت لنيل جائزة عن فيلم Les Misérables.

Benedict Cumberbatch: شارك في الدورة الـ 68 لحفل الـ Oscar، للمرة الأولى منذ إنطلاقته.

Steve Carell: بالرغم من أنه حصل على جائزة Oscar عام 1991، إلا أن أول حضور له في هذا الحفل كان في الـ 2006.

Julianne Moore: أول حضور لها في الـ Oscar كان عام 1998، رافقها في ذلك الوقت حبيبها Bart Freundlich الذي أصبح زوجها الآن.

Marion Cotillard: شاركت سنة 2008 للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز الـ Oscar، ونالت جائزة أفضل ممثلة عن فيلم La Vie en Rose.

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