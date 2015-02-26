تجنّبي هذه الأخطاء عند تصميم منزلك

يرتكب البعض، عند تأثيث منزله، مجموعة من الأخطاء، سواء لناحية اختيار الألوان أو الطرز أو حتى طريقة توزيع المفروشات. لذا، تطلع مهندسة الديكور سيرين الحسنية قارئات "سيدتي نت" على أبرز الأخطاء الشائعة عند الشروع بتصميم المنزل، في ما يأتي:

1- المبالغة في توزيع "الأكسسوارات" بطريقة عشوائية: يفضّل في هذا الإطار اختيار "الأكسسوارات" البسيطة، مع البعد عن تعليق عدد كبير من اللوحات على الجدار، والاكتفاء بواحدة منها لإبراز قيمتها.

2- تطابق العناصر، ولا سيما قطع المفروشات: ان التنويع ضروري في الديكور لكونه يكسر الملل ويضفي لمسة حيوية جذابة على المساحة، فمثلاً: إذا كان طراز الغرفة إيطالياً، يستحسن انتقاء الأرائك والمقاعد من طرز مختلفة.

3- توزيع القطع بأعداد مزدوجة (اثنين أو أربعة)، ولا سيما قطع "الاكسسوارات" والمفروشات.

4- استخدام الارتفاع نفسه عند توزيع القطع، ما يحقّق جواً من الرتابة. لذا، يفضل أن يفوق ارتفاع ظهر المقاعد ارتفاع ظهر الأرائك، مثلاً.

5- استخدام النباتات الاصطناعية، علماً أن تلك الطبيعية تضفي أجواء حيوية على الأرجاء. لذا، يمكن اختيار النباتات التي لا تحتاج لعناية دائمة، ولا سيما الصبار.

6- عدم تطابق التصميم مع شخصية المالكين، علماً أنه من الضروري أن يلبّي التصميم حاجاتهم ومتطلباتهم من نواحي الألوان والمواد والطرز. كما يفضّل أن تضفي سيدة البيت لمستها الخاصة، باختيار بعض الصور المحملة بالذكريات الجميلة، على سبيل المثال.

7- ترك الزوايا فارغة، فمثلاً: يفضل تزيين أسفل "الكونسول" الذي يتخذ شكل الحرف "اليو" اللاتيني U بــ"الأكسسوارات"، لإضفاء أجواء مفعمة بالدفء.

شاهدي أيضاً: