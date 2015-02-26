بالفيديو.. «الأوقاف»: لن يصعد على منابر المساجد إلا خريجي الأزهر المعينين بالوزارة‎

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء الوطن، وأنه لن يفصل بين أحد إلا بالقانون واللوائح، مشيراً إلى أن الوزارة ستسير وفق ضوابط وشروط قانون الخطابة.

وأكد جمعة خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمقر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أنه الوزارة لن تسمح لأحد بالصعود على منابر المساجد إلا للمعينين بالوزارة من خريجى الأزهر فقط لا غير.

وأكد جمعة على أن الحصول على مؤهل أزهرى فقط لا يجيز لصاحبه بالصعود على المنابر والخطابة، ولابد أن يكون معين بالوزارة، وأن الوزارة لها حق الولاية على المساجد ومنابرها وتنظيم الدروس الدينية فيها.

المراسل : بكر الشرقاوي

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