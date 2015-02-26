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ضبط 3 هاربين من الإعدام بالشرقية

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ضبط 3 هاربين من الإعدام بالشرقية ضبط 3 هاربين من الإعدام بالشرقية
تمكن ضباط تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، برئاسة العقيد ياسر فاروق من ضبط 3 هاربين من عقوبة الإعدام فى قضية قتل عمد.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن قوة من تنفيذ الأحكام ضمت الرائد أحمد عبده والنقيب أحمد عبد العزيز والنقيب شريف الهادى ضبطت كلا من "السيد .س " 29 سنة عاطل و" محمد .ع " 29 سنة عاطل و" رضا .س " 27 سنة ترزى جمعيهم مقمين فى قرية البلاشون التابعة لمركز بلبيس، مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 2282 لسنة 2013 قتل عمد.

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مصر 365