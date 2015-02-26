مقتل مسجل خطر على يد زميله فى الإسكندرية

لقى مسجل خطر مصرعه على يد زميله بطعنة فى الصدر أثناء جلوسهما على أحد المقاهى بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه إخطارا من مستشفى مارى مرقص بوصول المدعو"محمد و ع " وشهرته "محمد سردينة " 28 سنة سائق، مسجل شقى خطر فئة ج "بلطجة " ومقيم دائرة القسم، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى.

وبسؤال والده المدعو"وديع ع م" 68 سنة صاحب مكتب مقاولات، مقيم بذات العنوان، اتهم المدعو"محمد أ ز ع " وشهرته حوده النص 25 سنة عاطل، مسجل شقى خطر تحت فئة ب "بلطجة- خطف"، مقيم دائرة القسم، بالتعدى على نجله المذكور بمطواة كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته إثر مشاجرة لخلافات مالية بينهما أثناء جلوسهما بأحد المقاهى بشارع خليل حماده دائرة القسم.

>وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة "مطواه قرن غزال".

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.