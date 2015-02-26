بدء جلسة تجديد حبس "محمود شوكان" و94 آخرين بـ"أحداث عنف اعتصام رابعة''

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، نظر تجديد حبس المصور الصحفى " محمود شوكان " و94 متهما أخرين لإتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضى، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى .

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضى أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون تهم بارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.