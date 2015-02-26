تأجيل نظر 23 طعنا ضد مرشحى البرلمان إلى أول مارس

أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار عيسى عمران، نظر 23 طعنا ضد مرشحى مجلس نواب 2015 "الفردى والقوائم"، إلى جلسة أول مارس المقبل للاطلاع على الأوراق والمستندات وأحالت دعوتان بعدم جواز تحصيل مبالغ الكشف الطبى والتأمين، إلى هيئة المفوضين.

شملت قائمة الطعون مرشحين على قائمة حزب النور من قبل مرشحى قائمة "فى حب مصر" وعبدالرحمن الجوهرى القيادى بحركة كفاية عن دائرة كرموز، إضافة إلى 5 مرشحين بكرموز لانتمائهم للحزب الوطنى المنحل وسبق تمثيلهم للدائرة بالبرلمان ومنهم محمد البلشى وفواز عبدالحليم شاهين واللواء مجدى عفيفى.

كما تقدم المرشح المستشار فريد سالم عن دائرة قسم الرمل أول بطعون ضد رجل الأعمال الدكتور على علبه ورئيس حزب نهضة مصر، أحمد أبو النظر، لصدور أحكام قضائية ضدهما وعدد من المرشحين الآخرين تقدموا بطعون مماثله فى مينا البصل والعامرية على زملائهم.

>