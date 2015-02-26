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بالصور… قوافل تعليمية تنظمها وزارتي الرياضة والتعليم بالوادى الجديد‎

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بالصور… قوافل تعليمية تنظمها وزارتي الرياضة والتعليم بالوادى الجديد‎ بالصور… قوافل تعليمية تنظمها وزارتي الرياضة والتعليم بالوادى الجديد‎

​وصلت الوادى الجديد اليوم القوافل التعليمية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والازهر الشريف ومديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

وقال السيد يحى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن القوافل تستمر بالوادى الجديد ثلاثة بالمركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة والسبت ستعمل القوافل بالداخلة بالمركز الاستكشافى للعلوم بموط.

وأضاف أن القوافل التعليمية تضم 25 من موجهي المواد الدراسية وواضعي أسئلة الشهادات والثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وسيقومون بالشرح للطلاب لاجزاء من المناهج فى مختلف المراحل وسحضر هذا المحاضرات طلاب و مدرسوا شهادات الثانوية العامه وسيقوم علماء الازهر بالقاء خطب الجمعة بالمساجد الكبرى بالوادى الجديد لتوضيح وسطية وسماحة الدين الاسلامى.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن هذه القوافل تاتى فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة مع مختلف الوزارات والهيئات لتخفيف العبء عن المواطنين والشباب وتوغير الخدمه للمواطنين فى الأماكن البعيدة.

 

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